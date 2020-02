Zahl unerlaubter Abfragen in Polizeisystemen überschaubar

Ein Beamter der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz in Uniform. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Die Zahl unerlaubter Abfragen personenbezogener Daten in den Systemen der Polizei hält sich in Rheinland-Pfalz in Grenzen. Im vergangenen Jahr seien insgesamt 27 Verdachtsfälle gemeldet worden, teilte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.



In zwei Drittel der Fälle habe sich der Verdacht nicht bestätigt. Drei Überprüfungen liefen noch. In den restlichen Fällen, in denen sich der Verdacht gegen Polizisten bestätigt habe, seien überwiegend Disziplinarmaßnahmen verhängt worden. Welche genau, ist dem Ministerium nicht bekannt.