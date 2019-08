Zahl neuer Büro- oder Verwaltungsgebäude gesunken

Bad Ems In Rheinland-Pfalz sind in der ersten Jahreshälfte weniger Neubauten als noch 2018 genehmigt worden, die nicht fürs Wohnen gedacht waren. Das Land habe 687 Neubauten wie Büro- oder Verwaltungsgebäude genehmigt, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit.

Das seien 6,7 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.