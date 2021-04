Zahl der Waldbrände steigt mit dem Klimawandel

Trippstadt/Trier Noch gibt es in Rheinland-Pfalz wenige und eher kleinere Waldbrände. Doch mit dem Klimawandel wird es immer trockener: „Und damit wächst das Waldbrandrisiko“, sagt der Referent für Waldschutz beim Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz, Tobias Stubenazy, in Trippstadt.

Auf den Schildern steht ein Link „waldbrandgefahr.wald.rlp.de“, über den sich Waldbesucher per Smartphone vor Ort über die aktuelle Waldbrandgefahr informieren können. „Bei uns in Rheinland-Pfalz steht der Mensch in 90 Prozent der Fälle am Anfang eines Feuers“, sagt Stubenazy. Das Forstamt Trier hat ein Schild auf einer Anhöhe bei Schweich an einer Stelle aufgestellt, an der es im April 2020 gebrannt hatte. Seit 2016 steigt die Zahl der Waldbrände in Rheinland-Pfalz - und damit auch die Fläche, auf der Feuer lodert.