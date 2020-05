Zahl der Vogelbeobachter bei Nabu-Aktion mehr als verdoppelt

Eine Blaumeise (Cyanistes caeruleus) sitzt auf einem Ast. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz An der Zählaktion des Naturschutzbunds (Nabu) mit dem Motto „Stunde der Gartenvögel“ haben sich in Rheinland-Pfalz mehr als doppelt so viele Menschen beteiligt wie vor einem Jahr. „Das Interesse war riesig“, erklärte am Freitag Nabu-Landesgeschäftsführer Olaf Strub.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mindestens 7682 Menschen nahmen sich Anfang Mai eine Stunde lang Zeit, um die im Garten auftauchenden Vögel zu zählen. Die 7682 Teilnehmer sichteten 156 000 Vögel. „Das verbessert unsere Datengrundlage und hilft beim Bewerten von Trends und Problemen in der Vogelwelt“, erklärte Strub. Vor einem Jahr beteiligten sich in Rheinland-Pfalz 3451 Vogelfreunde.