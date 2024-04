Kriminalstatistik Zahl der Straftaten 2023 im Saarland gestiegen

Prozentual besonders hohe Anstiege im Vorjahresvergleich gab es bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (plus 20,1 Prozent), Ladendiebstahl (plus 34,6 Prozent), Delikten im Internet (plus 43 Prozent), Hasskriminalität (plus 58,8 Prozent) sowie antisemitischen Straftaten (plus 123,7 Prozent). Zudem nahm - analog zu bundesweiten Entwicklung - die Jugendkriminalität in allen entsprechenden Altersklassen um etwa zehn Prozent zu.