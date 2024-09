Unterwegs ins Winterquartier Zahl der Störche stieg 2024 leicht - Regionale Unterschiede

Gut 25 Jahre nach seiner Wiederansiedlung in Rheinland-Pfalz fühlt sich der Weißstorch weiter wohl im Bundesland. „Die Population wuchs im vergangenen Jahr leicht an und lag bei etwas mehr als 620 Paaren“, sagte die Leiterin des Storchenzentrums in Bornheim, Jessica Lehmann, der Deutschen Presse-Agentur. Bereits in den vergangenen Jahren habe sich abgezeichnet, dass die Wachstumsrate nicht mehr so stark steigen werde. „Dieser Trend hat sich 2024 fortgesetzt.“