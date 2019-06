Zahl der Sozialwohnungen in Rheinland-Pfalz gesunken

Blick auf die Fassaden von Mietwohnungen. Foto: Sven Braun/Archivbild.

Berlin/Mainz Die Zahl der Sozialwohnungen in Rheinland-Pfalz ist zuletzt gesunken. So gab es zum Jahresende 2017 rund 57 300 Sozialwohnungen und damit etwa 2400 weniger als noch ein Jahr zuvor. Das geht aus jüngsten Zahlen hervor, die das Bundesinnenministerium an den Bundestag meldete.

Sie liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bei Sozialwohnungen in Deutschland sind die Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen, dürfen dort wohnen. Allerdings fallen Wohnungen nach einer bestimmten Zeit aus der Bindung und können normal am Markt vermietet werden. Sofern nicht im gleichen Umfang neue Sozialwohnungen gebaut werden, sinkt ihre Zahl.