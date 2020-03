Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz verdoppelt

Mainz Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus hat sich in Rheinland-Pfalz innerhalb von 24 Stunden verdoppelt. Am Freitag registrierte das Gesundheitsministerium in Mainz bis 11.00 Uhr 101 bestätigte Fälle.



Am Donnerstag waren es um diese Zeit erst 52, am Mittwoch noch 29 gewesen. „Die Betroffenen zeigen unterschiedliche Symptome, aktuell ist keiner schwerwiegend erkrankt“, teilte das Ministerium mit.