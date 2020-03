Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt auf 890

Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des Coronavirus (SARS-CoV-2). Foto: NIAID-RML/AP/dpa/Archivbild.

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Freitag auf 890 gestiegen. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch am Dienstag. Innerhalb von 24 Stunden kamen 141 neue Fälle hinzu - jeweils zum Stand 11.00 Uhr.

Bislang sind in Rheinland-Pfalz zwei Menschen an der durch das Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19 gestorben - eine 84-jährige Frau im Westerwaldkreis und ein 80-jähriger Mann aus dem Kreis Mayen-Koblenz.