Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt auf 435

Mainz Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz auf 435 gestiegen. Von diesen werden aktuell 41 in Kliniken behandelt, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz mitteilte (Stand:11.00 Uhr).

Die Landesregierung habe mit den Krankenhäusern vereinbart, die Intensivkapazitäten in den kommenden Monaten auf 2800 zu verdoppeln, darunter dann 1500 mit Beatmungsplätzen, was eine Steigerung um 50 Prozent bedeute. Dies soll zum Teil durch die Verschiebung planbarer Operationen ermöglicht werden.