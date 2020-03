Zahl der Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt auf 297

Eine Medizinisch-technische Assistentin hält auf zwei Fingern ein 3D Druck von einem Coronavirus. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa.

Mainz Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz auf nahezu 300 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden kletterte die Zahl von 200 auf 297 zum Stand 11.00 Uhr, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte.

Eine sprunghafte Zunahme registrierte die Statistik für den Kreis Mayen-Koblenz, wo sich die Zahl innerhalb eines Tages auf 38 nahezu verdreifachte. Damit ist die Moselregion jetzt das Gebiet mit den meisten Fällen einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2. Danach folgen der Rhein-Hunsrück-Kreis mit 21 und der Kreis Neuwied mit 20 Fällen. Von den kreisfreien Städten ist die Landeshauptstadt Mainz mit 19 Fällen am stärksten betroffen, vor Koblenz (13) und Kaiserslautern (8).