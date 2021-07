Zahl der Gläubigen im Bistum Mainz sinkt weiter

Mainz Das Bistum Mainz hat im Jahr 2020 Tausende Mitglieder verloren. Demnach zählten zum Jahreswechsel noch knapp 687.000 Gläubige zu der Diözese von Bischof Peter Kohlgraf. Das waren rund 16.000 Menschen weniger als noch ein Jahr zuvor.

Die Zahl der Kirchenaustritte lag bei rund 8500 (2019: 9900), wie das Bistum am Mittwoch mitteilte.

Die Quote der Gottesdienstteilnehmer sank von 8,4 Prozent auf 5,1 Prozent. „Im vergangenen Jahr mussten wir über viele Wochen die Kirchen geschlossen halten, und bis heute feiern wir unsere Gottesdienste mit großen Einschränkungen gerade bei der Zahl der Teilnehmer“, sagte Bischof Kohlgraf. Das Gebiet des Bistums Mainz liegt zu etwa einem Drittel in Rheinland-Pfalz und zu etwa zwei Dritteln in Hessen.