Migration Zahl der Geflüchteten steigt: Resolution in Hermeskeil

Angesichts des Anstiegs der Zahl der nach Rheinland-Pfalz kommenden Flüchtlinge geraten die Aufnahmekapazitäten des Landes an ihre Grenzen. Die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) sind aktuell zu 95 Prozent belegt (Stand: 17.10.2023), wie das Integrationsministerium in Mainz mitteilte. Insgesamt stünden momentan 7470 Plätze in den landeseigenen Einrichtungen zur Verfügung. Ende September hatte die Auslastung bei 93 Prozent gelegen (Stand: 25.9.2023).