Tourismus Zahl der Gäste und Übernachtungen im Saarland 2023 gestiegen

Rund 1,1 Millionen Touristen aus dem In- und Ausland machten laut dem Statistischen Landesamt 2023 Urlaub im Saarland. Damit checkten 10,4 Prozent mehr Gäste in saarländischen Unterkünften ein als noch im Vorjahr, wie die Behörde am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der ausländischen Gäste stieg den Angaben nach im vergangenen Jahr um 22,9 Prozent auf 497.547. Erstmalig sei auch das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 mit 11.739 (ein Prozent) mehr Ankünften übertroffen worden.