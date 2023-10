Mainz Zahl der Flüchtlinge steigt: Land baut Unterkünfte aus

Angesichts der Engpässe bei kommunalen Unterkünften baut das Land seine Aufnahmeeinrichtungen weiter aus und nimmt seit Beginn des Jahres mehr Menschen auf, als in die Kommunen verteilt werden. Wie das Integrationsministerium mitteilte, soll den Kommunen so mehr Zeit gegeben werden. Seit Februar 2022 seien die Plätze in den Afas bereits von 3300 auf derzeit rund 7400 Plätze mehr als verdoppelt worden. Dafür wurden dem Ministerium zufolge kurzfristig etwa 550 neue Aufnahmeplätze im Hotel Eifelstern und 200 neue Plätze in der Sporthalle in der Afa Hermeskeil geschaffen. Zudem entstehen den Angaben zufolge bis zu 450 Plätze im Hotel Moselpark und 200 Plätze in Thermohallen in der Afa Kusel.