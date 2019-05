Zahl der erwerbslosen Saarländer leicht gestiegen

Logo und Schriftzug der Agentur für Arbeit sind an einem Gebäude angebracht. Foto: Fabian Sommer/Archivbild.

Saarbrücken Die Lage am saarländischen Arbeitsmarkt hat sich leicht verschlechtert. Im Mai seien insgesamt 32 400 Frauen und Männer arbeitslos gewesen, teilte die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Saarbrücken am Mittwoch mit.

Von dpa

Das waren rund 600 Menschen mehr als vier Wochen zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um rund 400 Menschen.