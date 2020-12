Zahl der Covid-Todesopfer seit Monatsbeginn stark gestiegen

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, ist in Rheinland-Pfalz seit Beginn des Monats um 22,7 Prozent gestiegen. Die Steigerung ist damit mehr als doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des Vormonats (10,1 Prozent).

Allein zum Wochenbeginn starben 28 Covid-Patienten, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mitteilte. Seit Beginn der Pandemie Ende Februar sind es jetzt insgesamt 702 Tote.

Die Gesundheitsämter im Land registrierten am Montag 902 neue Infektionen, insgesamt steckten sich 50 377 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 an. Seit dem 1. Dezember stieg die Zahl um 11,6 Prozent und damit weniger stark als in den ersten sieben Novembertagen (22,7 Prozent) - bei damals noch deutlich geringerer Ausgangsbasis.

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz behandelten am Montag nach Angaben des Ministeriums 902 Patienten mit Covid-19. Von ihnen lagen 181 auf der Intensivstation, 143 mit Beatmung. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1600 Intensivbetten vor. Aktuell sind nach Angaben des Ministeriums 16 260 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.