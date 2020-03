Frankreich : Zahl der Corona-Toten in Grand Est steigt weiter an

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

1543 Menschen sind in der Grenzregion Grand Est am Coronavirus erkrankt. Seit Ausbruch der Epidemie sind in der gesamten Region Grand Est insgesamt 51 Menschen daran gestorben.

Das bestätigt die regionale Gesundheitsbehörde ARS. Die am meisten von der Epidemie betroffenen Départements Haut-Rhin und Bas-Rhin (beide Elsass) verzeichnen jeweils 688 und 354 Fälle.