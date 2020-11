Corona-Krise in Luxemburg : Druck auf Luxemburgs Regierung

Luxemburg Mit Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zeigt sich die luxemburgische Regierung bisher zurückhaltender als die französische Nachbarn. Dabei steigt die Zahlen der Toten weiter.

Allein am Montag sind in Luxemburg sieben Menschen im Zusammenhang mit dem Corona­virus gestorben. So schlecht war die Tagesbilanz zuletzt im April gewesen. Auch die Zahlen der Neuinfektionen steigen seit Wochen – und erhöhen den Druck auf die Regierung und Premierminister Xavier Bettel (DP). Während das Großherzogtum im Frühjahr bei der ersten Corona-Welle im Vergleich zu vielen europäischen Nachbarn gut da stand und sowohl der Regierungschef als auch Gesundheitsministerin Paulette Lennert (LSAP) für ihre Maßnahmen viel Lob ernteten, ist es nun mit dem politischen Konsens vorbei.

Die Opposition wirft der Regierung vor, in den vergangenen Monaten zu wenig Vorkehrungen für eine zweite Welle getroffen zu haben. „Im Sommer sollte die Regierung dann die Maßnahmen zur Abfederung der zweiten Covid-Welle vorbereiten. Was tat sie? Nichts! Weder entstand das von uns geforderte Covid-Spital, noch wurden die Pflegeberufe aufgebaut und gestützt, noch wurden die Tracing-Kapazitäten erweitert, noch wurden die Test-Möglichkeiten auf den Ansturm vorbereitet, noch wurde ein stichhaltiger allgemeiner Stufenplan ausgearbeitet“, schreibt die CSV-Fraktion in einer Pressemitteilung. Außerdem würde im Gegensatz zum Anfang des Jahres das Parlament in die Entscheidungen zu wenig einbezogen. „In einer Bananenrepublik würde man dies als ‚coup d’état constitutionnel’ (red. deutsch „Staatsstreich“) bezeichnen. In Luxemburg geschieht dies ‚von Bettels Gnaden’“, so die konservative Partei weiter.