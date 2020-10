Zahl der Corona-Neuinfektionen im Saarland steigt um 270

Eine Laborantin führt Untersuchungen zum Coronavirus durch. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen im Saarland ist binnen eines Tages um 270 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mit (Stand 18.00 Uhr). Die Gesundheitsbehörden registrierten einen weiteren Toten, der mit der Krankheit Covid-19 in Verbindung gebracht wird.

Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt damit bei 181.