Zahl der Corona-Infektionen steigt etwas

Ein Abstrichstäbchen wird in die Kamera gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle binnen 24 Stunden um 13 erhöht. Am Samstag zählten die Behörden 7291 Fälle von Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 (Stand 10.30 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen verharrte bei 238. Aktuell sind mindestens 254 Menschen im Bundesland den Angaben zufolge mit dem Coronavirus infiziert. 6799 Bürger gelten als genesen.