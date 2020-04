Zahl der Corona-Infektionen auf 5901 gestiegen

Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 5901 Fälle erhöht. Damit stieg die Zahl der nachweislich durch das Virus Sars-CoV-2 Infizierten um 28, wie das Sozialministerium in Mainz am Montag mitteilte (Stand 10.00 Uhr).

