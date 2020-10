Zahl der Corona-Fälle im Saarland steigt: 131 neue Fälle

Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Fälle im Saarland ist am Sonntag im Vergleich zum Vortag um 131 Fälle gestiegen. Außerdem registrierten die Behörden einen weiteren Toten, der mit dem Virus in Verbindung gebracht wird, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte (Stand 18.00 Uhr).

