Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen steigt auf 5493

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist am Sonntag in Rheinland-Pfalz auf 5493 gestiegen. Das sind 91 Fälle mehr als am Vortag. Seit dem ersten Auftreten der Corona-Pandemie Ende Februar sind in Rheinland-Pfalz 107 infizierte Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte.

