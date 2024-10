Solarenergie Zahl der Balkonkraftwerke seit Jahresbeginn verdoppelt

Die Zahl der Balkonkraftwerke steigt auch in Rheinland-Pfalz weiter stark. Inzwischen zählt das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur 40.512 steckerfertige Solaranlagen“ in Betrieb (Stand 4. Oktober), das sind mehr als doppelt so viele wie noch zu Jahresbeginn.