DLRG Zahl der Badetoten in Rheinland-Pfalz halbiert

Alle vier diesjährigen tödlichen Badeunfälle in Rheinland-Pfalz ereigneten sich in der Badesaison. So sind den DLRG-Angaben zufolge zwei Personen im Juli sowie jeweils eine Person im Mai und September ertrunken. Demnach geschahen zwei der Unglücke in Flüssen, eines in einem Bach und eines in einem See. Zwei der Ertrunkenen waren männlich, zwei weiblich. Betroffen waren die Altersgruppen von 1 bis 5 Jahren, von 31 bis 35 Jahren, von 51 bis 55 Jahren sowie von 76 bis 80 Jahren mit jeweils einer ertrunkenen Person.