Zahl der Arbeitslosen sinkt: Zunahme bei offenen Stellen

Saarbrücken Zwar ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz weiterhin höher als vor der Corona-Pandemie. Doch vom Arbeitsmarkt kommen positive Signale.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist auch im September leicht zurückgegangen. Zudem verzeichnete die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit eine unverändert hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Im September waren rund 104.200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Agentur am Donnerstag mitteilte. Das waren 6200 Personen oder 5,6 Prozent weniger als im August und 18.300 Menschen oder 14,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im September 2019 und damit vor der Corona-Pandemie wurden 95.500 Arbeitslose gezählt, das waren 8700 Personen oder 8,4 Prozent weniger als diesen September.

Am deutlichsten war der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei jüngeren Frauen und Männern. „Diese hatten sich zum Teil nach dem Abschluss der Berufsausbildung arbeitslos gemeldet und haben nun den Sprung in eine Beschäftigung geschafft“, erklärte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Die Unterbeschäftigung, die auch Personen erfasst, die an entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnahmen oder aus anderen Gründen nicht mehr als Arbeitslose gezählt wurden, lag im September bei 136.400 Personen und somit 20.400 oder 13,0 Prozent unter dem Vorjahr.