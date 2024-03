Arbeitslosenquote Zahl der Arbeitslosen im Saarland leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen im Saarland ist im März im Vergleich zum Februar leicht gesunken. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte, waren im März rund 36.600 Menschen arbeitslos. Das seien rund 1,6 Prozent und damit 600 Menschen weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank im März laut Mitteilung leicht um 0,1 Punkte zum Februar auf 7,0 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,8 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. März vorlag.