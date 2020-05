Zählaktion zu Fledermäusen in Rheinland-Pfalz

Mainz Wie viele Fledermäuse leben in Rheinland-Pfalz und wo sind sie zu finden? Diese Fragen will der Naturschutzbund (Nabu) klären und ruft deshalb zu einer Zählaktion auf. Beim Fledermauszensus gehe es um Arten, die an Gebäuden lebten, erklärte die Organisation am Dienstag in Mainz.

Wenn die Tiere abends ihre Quartiere verließen, sollten sie in der Zeit vom 5. bis zum 7. Juni gezählt und dem Nabu Rheinland-Pfalz über dessen Internetseite gemeldet werden.