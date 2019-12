Wunsch an den Nikolaus: „Schnee und weiße Weihnachten!“

Der Nikolaus hält im Nikolauspostamt einen Brief in der Hand. Foto: Oliver Dietze/dpa.

St. Nikolaus Ein Wunsch erreicht den Nikolaus im saarländischen St. Nikolaus in diesen Wochen ganz besonders häufig: „Endlich mal wieder Schnee und weiße Weihnachten!“ Dies stehe „unheimlich oft“ in den Briefen, die Kinder an das Nikolauspostamt in dem Ort schrieben, sagte die Leiterin der Kinderbriefaktion, Sabine Gerecke, der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Es steht in fast jedem dritten Brief.“ Das liege daran, dass die Kinder überall von „weißen Weihnachten“ hörten, das Fest aber noch nie mit Schnee erlebt hätten.

Mehr als 8000 Briefe aus aller Welt sind bereits eingegangen. Sehr viele Briefe seien wieder aus China gekommen. Dieses Jahr hätten aber auch auffallend viele Kinder aus Russland an den Nikolaus geschrieben, berichtete Gerecke. „Viele von ihnen schreiben ein paar Sätze in Deutsch, dann in Kyrillisch.“ Ansonsten habe das 40-köpfige Helferteam Post unter anderem aus den USA, Malaysia, Spanien, Italien, Belgien und den Niederlanden erreicht.

Spielsachen, Handy und Tablets seien auch beliebte Wünsche, sagte Gerecke. Manche Kinder wendeten sich aber auch an den Nikolaus, weil sie sich bessere Noten in der Schule wünschten oder hofften, dass ihre Eltern sich nicht mehr streiten. Alle Briefe würden persönlich beantwortet. Das Postamt öffnet am Dienstag, dem 5. Dezember. Dann werden auch die ersten Antworten verschickt.