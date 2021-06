Wütende Menschen vor Freibad sorgen für Polizeieinsatz

„Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Wütende Menschen in einer langen Schlange vor einem voll besetzten Freibad in Kaiserslautern haben für einen Polizeieinsatz gesorgt. Sie seien gegenüber dem Personal verbal aggressiv geworden und hätten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.