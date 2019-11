Wormser Schule von Unbekannten verwüstet

Worms Unbekannte sind am Wochenende in eine Wormser Schule eingebrochen und haben ein Treppenhaus mit Farbe und Bastelutensilien verwüstet sowie Sport- und Turngeräte beschädigt. In die Sporthalle der Pfrimmtal Realschule Plus stiegen die Täter durch ein Fenster ein, das eigentliche Schulgebäude betraten sie, nachdem sie eine Tür aufgebrochen hatten, wie die Polizei mitteilte.

Außerdem seien Eingangstür und Außenfassade der Schule mit Farbe verunreinigt worden.