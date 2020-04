Worms: Zahl der Corona-Fälle in Seniorenpflegeheim steigt

Worms In einem Seniorenpflegeheim in Worms hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen auf insgesamt 33 erhöht. Mittlerweile seien 20 Mitarbeiter und 13 Bewohner infiziert, sagte eine Sprecherin des Landkreises Alzey-Worms am Mittwoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa