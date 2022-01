Worms: Polizei beschlagnahmt gefälschte Impfpässe

In einem Impfpass ist der Eintrag einer Erstimpfung gegen das Coronavirus zu lesen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Worms Bei Hausdurchsuchungen in Worms hat die Polizei 32 gefälschte Impfzertifikate sichergestellt. Am Donnerstagmorgen seien 22 Wohnungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Mainz durchsucht worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Neben den gefälschten Impfzertifikaten beschlagnahmten die Beamten demnach 23 mutmaßlich gefälschte Impfpässe, 19 Handys, 41 vorausgefüllte Testzertifikate, fünf Blanko-Impfpässe mit vermeintlichen Impf-Einträgen, ärztliche Atteste zur Befreiung der Maskenpflicht sowie Bargeld in Höhe von 80.000 Euro.

Die Personalien von sechs weiteren Personen seien nach der Durchsuchung erfasst worden. Eine Person sei festgenommen worden, da aufgrund einer anderen Tat bereits ein Haftbefehl vorgelegen habe, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-798951/2

(dpa)