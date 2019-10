Wollscheid will saarländischen Fußball modernisieren

Ex-Nationalspieler Philipp Wollscheid. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Main Ex-Profi Philipp Wollscheid will die Strukturen im Saarländischen Fußballverband modernisieren. Er plane unter anderem den Spielbetrieb besser zu organisieren, damit „der Wust an Auf- und Abstiegsspielen aufhört“, sagte der 30-Jährige in einem Interview des „Kicker“ (Donnerstag).

Seine Ideen seien beim SFV bisher aber nur „auf taube Ohren gestoßen“. Der frühere Bundesliga-Spieler und zweifache Nationalspieler versucht deshalb seit einiger Zeit einen außerordentlichen Verbandstag einzuberufen, um Neuwahlen des Vorstands anzuschieben.

Bei Neuwahlen werde sich Wollscheids Mitstreiter Thorsten Klein mit einem kleinen Team für die Besetzung der Posten anbieten. Der SFV wehrt sich nach Angaben Wollscheids gegen einen vorgezogenen Verbandstag und verweist auf den regulären Termin im Juni 2020.

Ein Minderheitsbegehren mit der benötigten Anzahl an Unterschriften wurde auf Wollscheids Initiative bereits beim Verband abgegeben. Der verweist jedoch auf Formfehler. Für Wollscheid gehe es den Verantwortlichen vor allem um Machterhalt. „Das sind juristische Spitzfindigkeiten, zu denen der Mensch dann greift, wenn er sachlich und fachlich nicht mehr weiterweiß.“

Seit Ende September befasst sich ein Schiedsgericht mit dem Fall. Beide Seiten kündigten an, dass Urteil zu akzeptieren. Seit dem Rücktritt von Josef Schumann im März 2019 hat der SFV keinen Präsidenten.