Wetter Wolkiges Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Ähnlich zeigt sich das Wetter am Samstag: meist trocken, aber viele Wolken. Am Nachmittag und Abend können auch kräftige Schauer oder Gewitter auftreten. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20, in Rheinhessen und der Vorderpfalz auf 22 Grad an.In der Nacht zum Ostersonntag bleibt es wolkig mit etwas Regen. Es kühlt auf 8 bis 5, im Bergland auf 3 Grad ab.