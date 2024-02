Wetter Wolkig aber überwiegend trocken in der neuen Woche

Am Dienstag bleibt es bei Temperaturen zwischen sieben und elf Grad wechselnd, zeitweise stark bewölkt. Regen bleibt überwiegend aus. In der Nacht ist stellenweise Nebel oder Hochnebel möglich bei Tiefstwerten zwischen zwei bis minus ein Grad und in höheren Lagen bis minus vier Grad. Am Mittwoch bleibt das Wetter laut DWD ähnlich: trocken bei wechselnder bis geringer Bewölkung. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es gering bewölkt oder klar, im Verlauf zieht stellenweise Nebel auf. Vereinzelt ist Glätte möglich bei Tiefsttemperaturen bis minus vier Grad. Nach Nebelauflösung ist das Wetter am Donnerstag laut Prognosen wechselnd bewölkt bis heiter. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen neun und zwölf Grad.