Wolken und Regen am Adventssonntag: Glättegefahr im Bergland

Regentropfen hängen an einem Geländer. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach Am zweiten Adventssonntag gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland überwiegend trübes Wetter. Im Laufe des Tages werde es überwiegend stark bewölkt und bedeckt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Zeitweise falle etwas Regen sowie Schnee im Bergland. Dort besteht den Meteorologen zufolge Glättegefahr. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad. In der Nacht zum Montag bleibe es bewölkt, vereinzelt falle Schnee. Gebietsweise bestehe Glättegefahr bei Tiefstwerten zwischen 0 und minus 2 Grad.

Laut DWD wird es am Montag meist bewölkt und trocken, in mittleren und höheren Lagen falle Schnee. Die Temperaturen erreichen maximal 1 bis 4 Grad.