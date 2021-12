Wolken und milde Temperaturen: Rheinland-Pfalz und Saarland

Windräder ragen am Abend bei Pfazfeld im Hunsrück aus dem Bodennebel. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Offenbach am Main Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf überwiegend mildes Wetter einstellen. Im Laufe des Mittwochs werde es überwiegend stark bewölkt und nebelig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Es bleibe überwiegend trocken mit kurzen Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen maximal fünf bis neun Grad. In der Nacht halte die Bewölkung an, örtlich könne es etwas Sprühregen und leichten Frost in Bodennähe geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und ein Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es laut DWD meist bedeckt mit einzelnen Auflockerungen. Selten sei Sprühregen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und neun Grad.

(dpa)