Wetter : Wolken und milde Temperaturen: Regen am Abend angekündigt

Herbstliche Roteichen stehen als Allee an einer Straße. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet am Dienstag ein milder Novembertag. Nachdem sich die Nebelfelder am Vormittag auflösen, wird es heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Mittags ziehen von Westen her dichtere Wolken auf. Es bleibt tagsüber meist trocken, gegen Abend kann es vor allem in der Eifel regnen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 17 Grad. In der Nacht zu Mittwoch wird es zunehmend regnerisch und bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 7 Grad.

Am Mittwoch bestimmen weiterhin dichte Wolken und Regen das Wetter. Gegen Nachmittag lockert es von Westen auf. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal 13 bis 15 Grad.

© dpa-infocom, dpa:221108-99-427935/2

(dpa)