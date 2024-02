Wetterprognose Wolken, Sonne und kaum Regen in den nächsten Tagen

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich in den kommenden Tagen auf weniger Regen und etwas Sonnenschein freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es am Dienstag trocken bei wechselnder Bewölkung, die sich im Laufe des Tages öfter auflockert. Dazu klettern die Temperaturen auf 7 bis 11 Grad. In der Nacht zum Mittwoch regnet es ebenfalls nur sehr selten. Stellenweise können aber Nebel oder Hochnebel auftreten. Es kühlt ab auf 2 bis minus 1 Grad.