Wetter Wolken, Regen und Sonne in Rheinland-Pfalz und Saarland

Offenbach · Ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen. Der Mittwoch startet zwar meist bedeckt, vor allem in Richtung Pfälzer Wald kann es aber längere sonnige Abschnitte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

20.09.2023, 08:16 Uhr

Eine Frau geht im Regen mit ihrem Hund spazieren. Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Bei Höchstwerten zwischen 22 bis 26 Grad bleibt es verbreitet trocken. Auch in der Nacht regnet es nicht, es bleibt aber bewölkt. Am Donnerstag regnet es ab dem Mittag zunächst im Norden und Westen, bevor sich der Regen weiter ausbreitet. Vereinzelt sind laut Wetterbericht auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 25 Grad. In der Nacht zu Freitag regnet es zunächst weiter, bevor es langsam auflockert. © dpa-infocom, dpa:230920-99-260448/2

(dpa)