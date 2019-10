Wolken, Regen und ein bisschen Sonnenschein am Feiertag

Offenbach/Mainz Nur ein bisschen Sonne für den Feiertag: „Die Wolken überwiegen, es kann auch mal ein paar Tropfen geben. Hier und da auch mal Sonnenschein“, sagte Meteorologe Adrian Leyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag.

Es bleibt am Tag der Deutschen Einheit kühl - bei verbreitet 13 bis 15 Grad. Wenn sich die Sonne vereinzelt etwas länger zeigt, können die Temperaturen sogar auf 18 Grad steigen. In den Hochlagen rechnen die Meteorologen mit maximal zehn Grad.

Am Freitag meldet sich der Regen zurück. Das was von Ex-Hurrikan Lorenzo übrig blieb, zieht über Rheinland-Pfalz und Saarland und bringt schon in der Nacht zum Freitag neue langanhaltende Schauer. Die Temperaturen purzeln und es kann vereinzelt zu Bodenfrost kommen. Tagsüber bleibt es überwiegend stark bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten von 16 Grad.