Wolken, Regen und auch Gewitter am Wochenende

Eine junge Frau läuft durch große Regenpfützen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Offenbach Wolken und einige Regenschauer begleiten die Menschen in Rheinland-Pfalz und an der Saar durchs Wochenende. Am Samstag muss auch mit einzelnen Gewittern gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa