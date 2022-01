Wolfspaar aus dem Westerwald soll Bewegungssender erhalten

Trippstadt Um Schutzmaßnahmen gezielter einzusetzen, soll ein Wolfspaar in Rheinland-Pfalz mit einem Sender versehen werden. „So soll festgestellt werden, wo sich die Tiere genau aufhalten und wie sie sich verhalten“, teilte das Umweltministerium am Freitag mit.

In Rheinland-Pfalz wurde besonders häufig im vergangenem Jahr ein Wolfsrüde im Westerwald nachgewiesen. Der Grauwolf mit der Kennung GW1896m ist den Angaben zufolge für mehr als 30 Nutztier-Risse verantwortlich. An einigen war auch eine Wölfin mit der Kennung GW1415f beteiligt. Dies ergaben DNA-Untersuchungen an den Bisswunden. Das Rudel hält sich an der Grenze der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zu Nordrhein-Westfalen auf.