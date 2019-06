Wolf reißt Schafe im Westerwald

Wolf reißt Schafe im Westerwald. Foto: Carsten Rehder/Archivbild.

Muscheid Ein Wolf ist in Muscheid (Kreis Neuwied) in eine Schafweide eingedrungen und hat drei Tiere gerissen. Das teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Die Weide sei nicht mit einem Elektrozaun gesichert gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bei dem Wolf handele es sich um einen Rüden, der bislang in Rheinland-Pfalz unbekannt war. Das habe eine genetisch Analyse ergeben. Das Rüde riss den Angaben zufolge die Schafe bereits Ende Mai.