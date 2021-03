Wolf im Taunus unterwegs: Nachweis nach Rotwildriss

Ein Wolf steht in einem Waldgebiet. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa/Symbolbild

Mainz/Wiesbaden Auch im Taunus ist der Wolf jetzt angekommen - nach einem weiteren Nachweis steht fest, dass sich dort eine Wölfin niedergelassen hat. Das teilten Behörden in Hessen und Rheinland-Pfalz am Montag mit.

Nach dem ersten Nachweis einer Wölfin in der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Loreley hat dieselbe Wölfin in der Nähe von Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) einen Hirsch gerissen, wie das Senckenberg-Institut für Wildtiergenetik mit einer genetischen Untersuchung feststellte.

Das Umweltministerium Rheinland-Pfalz wies daraufhin den Rhein-Lahn-Kreis im Taunus als drittes Wolfspräventionsgebiet aus, nach Gebieten im Westerwald und in der Eifel. Damit solle „die Akzeptanz für die Rückkehr des Wolfes“ gestärkt werden, sagte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). Risse von Nutztieren werden vom Land vollständig entschädigt, wenn sie nachweislich von einem Wolf verursacht wurden. In den ausgewiesenen Präventionsgebieten werden außerdem Vorkehrungen wie wolfssichere Zäune und Herdenschutzhunde mit Landesmitteln gefördert. Wölfe stehen in Deutschland unter Naturschutz.