Wolf: Hochschulen öffnen und flexible Studienformate fördern

Konrad Wolf (SPD), rheinland-pfälzischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Foto: Arne Dedert/Archivbild.

Mainz Mit einer Novelle des Hochschulgesetzes will Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) den Zugang zu den rheinland-pfälzischen Hochschulen weiter erleichtern. Zudem werde in dem Gesetzentwurf ein Fokus auf flexible Formate gelegt, wie etwa berufsbegleitende Studiengänge, erläuterte Wolf am Donnerstag in Mainz.

Es gelte, „die Türen der Hochschulen“ noch weiter zu öffnen. Vorgesehen sind in der Novelle auch Veränderungen in den internen Leitungsstrukturen der Unis und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie eine neue Form der Professur.