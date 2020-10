Wolf auf dem Vormarsch: West-Eifel wird Präventionsgebiet

Mainz Rheinland-Pfalz weitet den Schutz vor Wölfen aus: In der „Eifel West“ kommt nun ein neues Wolfsgebiet. Das ermöglicht Haltern von Tieren, Geld für wolfssichere Zäune und Herdenschutzhunde zu beantragen.

Rheinland-Pfalz bekommt ein zweites Wolf-Präventionsgebiet: Nach 20 Wolfrissen wird ab dem 1. November auch die westliche Eifel (Eifel West) zum möglichen Vorkommengebiet des Wolfes erklärt, teilte das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Dienstag in Mainz mit. Das bedeutet, dass Halter von Schafen und Ziegen Fördermittel für die Sicherung von Herden mit wolfssicheren Zäunen und Hunden beantragen können. Zum Wolfsgebiet Eifel West gehören die Landkreise Vulkaneifel, Bitburg-Prüm sowie Teile von Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg.

Das Ministerium teilte mit, dass Entschädigungen für gerissene Tiere bis Ende Oktober 2021 zu 100 Prozent gezahlt werden. „Mit all diesen Maßnahmen möchten wir die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Rückkehr des Wolfes weiterhin aufrechterhalten, denn der Wolf ist nach wie vor eine EU-weit gefährdete und als solche auch eine streng geschützte Art“, sagte Griese.

In der Eifel waren in der zweiten Julihälfte 18 Schafe und zwei Kälber an verschiedenen Orten von jeweils einem Wolf gerissen wurden. Fast alle Risse konnten einem Wolf, der „Billy“ genannt wird, klar zugeordnet werden. Der Wolf stammt aus einem Rudel im Emsland in Niedersachsen. In den vergangenen zwei Monaten habe es keine weiteren Hinweise auf „Billy“ gegeben. Ob er sich noch in Rheinland-Pfalz aufhalte, sei ungewiss, hieß es vom Ministerium.