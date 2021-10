Wohnwagenbrand greift auf Wohnhaus über

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Haßloch Erst brannte der Wohnwagen, dann auch noch das angrenzende Wohnhaus: Bei einem Feuer in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 70.000 Euro. Verletzt wurde aber niemand, wie die Polizeiinspektion Haßloch am Abend mitteilte.

Die Ursache für das am späten Nachmittag ausgebrochene Feuer war den Angaben zufolge unklar. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen seien eingeleitet worden.